Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Чуркин вступил в перепалку с американцами по поводу Крыма
Суд отклонил иск "Уральских пельменей"
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса: готовится штурм – СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10«День без иммигрантов»
10Ежегодный Венецианский карнавал
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
13:29 (мск), источник: Крым Press

В Ялте сгорела Chevrolet Epica

18 февраля рано утром в Ялте сгорела Chevrolet Epica. ЧП произошло на ул. Курчатова. Машина не была «жертвой поджигателей», скорее, причиной пожара стала глупость тех, кто в ней был.

По словам очевидцев (данные не подтверждены), автомобиль попал в ДТП, зацепив припаркованное неподалеку авто. Попытка уехать с места аварии на деле оказалась «до ближайшего двора». А уже там Chevrolet и загорелся. То ли короткое замыкание, то ли разлив топлива… Обстоятельства ЧП выясняют правоохранители.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
Меркель заявила о необходимости налаживать отношения с Россией
Медведев распорядился расширить морской порт Тамань
Силуанов прокомментировал прогноз Moody’s по рейтингу России
Росавиация предложила помощь в дешифровке данных о крушении MH17
Минвостокразвития оценило площадь «дальневосточных гектаров»
Мексиканцы встали живой стеной на границе с США
Билл Гейтс призвал обложить труд роботов налогами
Спорт
Емельяненко получит титульный бой в Bellator, победив Митриона Поединок между Емельяненко и Митрионом в Bellator пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США)
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь