В Ялте сгорела Chevrolet Epica

По словам очевидцев (данные не подтверждены), автомобиль попал в ДТП, зацепив припаркованное неподалеку авто. Попытка уехать с места аварии на деле оказалась «до ближайшего двора». А уже там Chevrolet и загорелся. То ли короткое замыкание, то ли разлив топлива… Обстоятельства ЧП выясняют правоохранители.