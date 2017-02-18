Грузовик протаранил полицейский автобус на Московском шоссе

В Пушкинском районе четверо полицейских пострадали в массовом ДТП, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла около 17.40 17 февраля на пересечении Московского и Колпинского шоссе.

По предварительной информации, полицейский микроавтобус Fiat Ducato ехал со спецсигналами и остановился перед поворотом. Водитель следовавшего за ним грузовика с прицепом не успел затормозить и протаранил служебный автомобиль. В результате сильного удара полицейский автобус двинулся вперед и собрал впереди стоящие иномарки: Ford, Toyota, Nissan и Hyundai.

В массовой аварии пострадали четверо полицейских из служебной машины. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП ведется проверка.