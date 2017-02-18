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15:58 (мск), источник: НИА Самара

Ночью на улице Мичурина в Самаре «четырнадцатая» столкнулась с КАМАЗом

По словам свидетелей, до столкновения с грузовиком водитель вазовской легковушки протаранил бетонный столб.

В ночь с 17 на 18 февраля в Самаре произошло серьезное ДТП на улице Мичурина, сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области. На проезжей части в 2:30 столкнулись ВАЗ-2114 и КАМАЗ. Никто не пострадал, однако «четырнадцатая» получила сильнейшие повреждения. По словам свидетелей, до столкновения с грузовиком водитель вазовской легковушки протаранил бетонный столб.

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