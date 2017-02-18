Ночью на улице Мичурина в Самаре «четырнадцатая» столкнулась с КАМАЗом

В ночь с 17 на 18 февраля в Самаре произошло серьезное ДТП на улице Мичурина, сообщает 63.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области. На проезжей части в 2:30 столкнулись ВАЗ-2114 и КАМАЗ. Никто не пострадал, однако «четырнадцатая» получила сильнейшие повреждения. По словам свидетелей, до столкновения с грузовиком водитель вазовской легковушки протаранил бетонный столб.