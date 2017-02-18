Молодой дончанин украл двух лошадей и почти 40 быков
К полицейским станицы Боковской Ростовской области обратился владелец КФХ с заявлением о краже стада быков и двух лошадей. Сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.
К полицейским станицы Боковской Ростовской области обратился владелец КФХ с заявлением о краже стада быков и двух лошадей. Сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.
Полицейские вскоре установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний юноша. Как сообщили в
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под стражей, уточнили в ведомстве.