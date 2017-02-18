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19:53 (мск), источник: "Российская газета"

В Нижнем Тагиле у инкассатора похитили миллион рублей

Нападение инкассатора, у которого похищена сумка с миллионом рублей, расследует полиция Нижнего Тагила. Преступление произошло 17 февраля после 20 часов по местному времени.

— Все случилось на предприятии по улице Орджоникидзе, куда инкассаторы прибыли для выемки денежных средств. Когда один из сотрудников с полученной выручкой направлялся на выход из здания к служебному автомобилю, его обездвижили электрошокером и тяжелым предметом. В результате инкассатор потерял сознание, а когда пришел в себя обнаружил, что похищена сумка с деньгами на сумму свыше 1 миллиона рублей. О происшествии он сам сообщил в полицию, — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством главы полиции Нижнего Тагила полковника Ибрагима Абдулкадырова. Сыщики обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, а также записи с камер видеонаблюдения, опросили жителей близлежащих домов, владельцев припаркованных автомобилей с целью установления возможных свидетелей и очевидцев.

Следственным подразделением отдела полиции № 17 по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации — грабеж, совершенный с применением насилия.

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