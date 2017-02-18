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15:53 (мск), источник: Обозреватель

На Одесщине обстреляли пассажирский автобус: есть раненый

Неизвестный выстрелил в автобус сообщением Одесса-Киев.

Неизвестный обстрелял автобус сообщением Одесса-Киев, в результате чего был ранен один из пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Когда транспортное средство двигалось в направлении Киева, на 304 км трассы «Одесса-Киев» (в Любашевском районе) неизвестный выстрелил по нему из неустановленного оружия. Пуля пробила боковое правое стекло автобуса и попала в бедро пассажира, сидевшего у окна.

45-летнего пострадавшего доставили в хирургическое отделение Любашевской районной больницы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицией устанавливаются обстоятельства происшествия. Ответственность, предусмотренная за указанное правонарушение, — от трех до семи лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал «Обозреватель», в апреле 2016 года неизвестные обстреляли из травматического оружия пассажирский автобус «Одесса-Киев».

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