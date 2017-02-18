Ребенок в Петропавловске упал с пятого этажа и остался жив
В Петропавловске запертый дома ребенок так сильно захотел погулять с друзьями, что решил выпрыгнуть из окна.
В Петропавловске запертый дома ребенок так сильно захотел погулять с друзьями, что решил выпрыгнуть из окна.
АСТАНА, 18 фев — Sputnik. В Петропавловске мальчик упал с высоты пятого этажа и остался жив, после непродолжительной госпитализации он отправился домой, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
По словам очевидцев, шестилетний ребенок сам выпрыгнул из окна. Мальчику хотелось погулять на улице с друзьями, но его заперли одного дома. Скорая помощь, которую вызвали соседи, доставила его в детскую областную больницу.
Как рассказали агентству в больнице, ребенок был в сознании. Ему были проведены различные виды обследования. В итоге выставлен диагноз — компрессионный перелом в грудном отделе позвоночника (7-ой и 8-ой позвонки). Все обошлось без осложнений, поэтому назначено консервативное лечение.
«Выраженных изменений со стороны позвонков при этом виде перелома нет, в дальнейшем
Мальчика спас от гибели и тяжелых травм большой сугроб под окнами. Снег значительно смягчил удар.
Похожий случай произошел в Петропавловске минувшим летом, тогда ребенок упал на крону дерева, которая стала амортизатором, и ребенок не разбился.