Стали известны имена погибших под лавиной военных

Правительственная комиссия во главе с министром обороны генералом-полковником Сакеном Жасузаковым выясняет причины и обстоятельства трагедии, передает пресс-служба минобороны. Также прорабатывается вопрос оказания материальной помощи родственникам погибших.

По закону «О воинской службе и статусе военнослужащих», если военный погиб на службе, то его семья получает компенсацию в размере его 5-летнего денежного содержания. Министерство опубликовало список погибших военнослужащих: — старший лейтенант Мошабаев Алишер Кырыкбаевич 1991 г. р. — младший сержант Кыдырбаев Максат Тұрарұлы 1991 г.р., — младший сержант Ерисбаев Ауесбай Комекбайулы 1992 г.р., — рядовой контрактной службы Кенесов Тлеужан Куатжанұлы 1993 г.р., — младший сержант Аралбаев Амир Джанабаевич 1988 г.р., — рядовой контрактной службы Шакен Максат Құмағазыұлы 1995 г.р., — ефрейтор Турысмаганбетов Мухит Балмаганбетулы 1991 г. р. Спикер сената Касым-Жомарт Токаев в Twitter выразил соболезнования семьям погибших.