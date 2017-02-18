Стали известны имена погибших под лавиной военных
Министр обороны и другие члены комиссии по расследованию гибели военнослужащих прибыли в Жамбылскую область.
Министр обороны и другие члены комиссии по расследованию гибели военнослужащих прибыли в Жамбылскую область.
Правительственная комиссия во главе с министром обороны
По закону «О воинской службе и статусе военнослужащих», если военный погиб на службе, то его семья получает компенсацию в размере его 5-летнего денежного содержания. Министерство опубликовало список погибших военнослужащих: — старший лейтенант Мошабаев Алишер Кырыкбаевич 1991 г. р. — младший сержант Кыдырбаев Максат Тұрарұлы 1991 г.р., — младший сержант Ерисбаев Ауесбай Комекбайулы 1992 г.р., — рядовой контрактной службы Кенесов Тлеужан Куатжанұлы 1993 г.р., — младший сержант Аралбаев Амир Джанабаевич 1988 г.р., — рядовой контрактной службы Шакен Максат Құмағазыұлы 1995 г.р., — ефрейтор Турысмаганбетов Мухит Балмаганбетулы 1991 г. р. Спикер сената
Напомним, 17 февраля в 13.15 в ДЧС поступило сообщение о сходе лавины, которая накрыла группу военнослужащих.
Спасти удалось 16 человек, семеро погибли.