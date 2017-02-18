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15:13 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону задержали подозреваемого в растрате двух миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области выявили факт растраты более двух миллионов бюджетных рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Крупное хищение бюджетных средств директором одной из компаний выявили сотрудники отделения экономической безопасности МОМВД России «Обливский» Полицейские установили, что предприниматель, в рамках муниципальных контрактов с администрацией района, получил более двух миллионов рублей на строительство квартир для детей-сирот в станице Обливской. Но в установленный срок жилья для них так и не появилось.

Сейчас в отношении подозреваемого следственным отделением МОМВД России «Обливский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 160 статьей УК РФ (присвоение или растрата). По решению суда с подозреваемого взята подписка о невыезде.

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