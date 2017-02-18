На Дону задержали подозреваемого в растрате двух миллионов рублей

Крупное хищение бюджетных средств директором одной из компаний выявили сотрудники отделения экономической безопасности МОМВД России «Обливский» Полицейские установили, что предприниматель, в рамках муниципальных контрактов с администрацией района, получил более двух миллионов рублей на строительство квартир для детей-сирот в станице Обливской. Но в установленный срок жилья для них так и не появилось.

Сейчас в отношении подозреваемого следственным отделением МОМВД России «Обливский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 160 статьей УК РФ (присвоение или растрата). По решению суда с подозреваемого взята подписка о невыезде.