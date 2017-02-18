Ревнивый мужчина сжег в Гурьевске «Фольксваген» конкурента

Тот 6 февраля припарковал транспортное средство на Пражском бульваре. Именно там и произошло возгорание. Как установит экспертиза — намеренное. Выгорела крышка багажника, задний бампер, левая задняя дверь и левое заднее крыло иномарки. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Мотивом преступления стала ревность, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в УМВД по Калининградской области.

Поджог был осуществлен горючей смесью. Такую же жидкость обнаружили в доме подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.