В Бельгии поезд сошел с рельсов

По данным издания, инцидент произошел в субботу в 13.34 (15.34 мск) в центральной части Бельгии. Как сообщил оператор железных дорог Бельгии компания Infrabel, «поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала Лювена». Состав направлялся в коммуну Де-Панне на границе с Францией. Сообщается, что состояние пострадавших пока неизвестно.