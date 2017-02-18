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16:29 (мск), источник: РИА Новости

В Бельгии поезд сошел с рельсов

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в Бельгии, около 20 человек получили ранения, сообщает издание Derriere Heure.

По данным издания, инцидент произошел в субботу в 13.34 (15.34 мск) в центральной части Бельгии. Как сообщил оператор железных дорог Бельгии компания Infrabel, «поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала Лювена». Состав направлялся в коммуну Де-Панне на границе с Францией. Сообщается, что состояние пострадавших пока неизвестно.

В результате происшествия железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента пока неизвестны.

Комментарии
1
А Б
Для Бельгии это случай практически беспрецедентный, учитывая отличное состояние железных дорог страны и железную (прошу простить за невольный каламбур) дисциплину на них.
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