В Бельгии поезд сошел с рельсов
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в Бельгии, около 20 человек получили ранения, сообщает издание Derriere Heure.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в Бельгии, около 20 человек получили ранения, сообщает издание Derriere Heure.
По данным издания, инцидент произошел в субботу в 13.34 (15.34 мск) в центральной части Бельгии. Как сообщил оператор железных дорог Бельгии компания Infrabel, «поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала Лювена». Состав направлялся в коммуну
В результате происшествия железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента пока неизвестны.