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19:14 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре иномарка врезалась в трамвай «Витязь»

В Краснодаре 18 февраля произошло ДТП с участием трехсекционного трамвая «Витязь» и автомобиля Opel.

По предварительным данным, авария произошла около 12:50 на улице Ярославского.

Трамвай получил незначительные повреждения, после чего проследовал в депо. Он должен выйти на линию в ближайшее время, передает «Кубань 24».

Информации о пострадавших нет.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре сегодня курсируют два трехсекционных трамвая — «Витязь» и «Метелица». «Витязь» прибыл в Краснодар 9 апреля 2016 года. После тестирования на различных маршрутах его пустили на постоянной основе по 5 маршруту. «Метелица» с июля ездит по Краснодару в тестовом режиме.

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