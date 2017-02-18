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17:02 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших в ДТП с автобусом в Аргентине возросло до 19 человек

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с автобусом на западе Аргентины возросло до 19 человек, по меньшей мере 21 получил ранения, сообщает аргентинский портал Clarin.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Инцидент произошел в субботу на рассвете в провинции Мендоса на трассе, ведущей в сторону Чили. Как сообщили местные СМИ, автобус принадлежал чилийской компании TurBus. По данным компании, среди пассажиров было 32 гражданина Аргентины, четверо чилийцев, один колумбиец и один гражданин Гаити. Также в автобусе было по меньшей мере три ребенка.

Как сообщает портал, 16 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице.

Местные власти расследуют причины происшествия. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. По словам выживших пассажиров, причиной аварии могло быть превышение скорости.

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