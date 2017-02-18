Число погибших в ДТП с автобусом в Аргентине возросло до 19 человек

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Инцидент произошел в субботу на рассвете в провинции Мендоса на трассе, ведущей в сторону Чили. Как сообщили местные СМИ, автобус принадлежал чилийской компании TurBus. По данным компании, среди пассажиров было 32 гражданина Аргентины, четверо чилийцев, один колумбиец и один гражданин Гаити. Также в автобусе было по меньшей мере три ребенка.