Число погибших в ДТП с автобусом в Аргентине возросло до 19 человек

Ранее сообщалось о 13 погибших.
Инцидент произошел в субботу на рассвете в провинции Мендоса на трассе, ведущей в сторону Чили. Как сообщили местные СМИ, автобус принадлежал чилийской компании TurBus. По данным компании, среди пассажиров было 32 гражданина Аргентины, четверо чилийцев, один колумбиец и один гражданин Гаити. Также в автобусе было по меньшей мере три ребенка.
Как сообщает портал, 16 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице.
Местные власти расследуют причины происшествия. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. По словам выживших пассажиров, причиной аварии могло быть превышение скорости.