В Волгограде из-за пожара в жилом доме эвакуировали 40 человек
Многоквартирный жилой дом загорелся сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Многоквартирный жилой дом загорелся сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании в жилом дома на улице Алехина поступило около полудня. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в одной из квартир горят домашние вещи. Оценив ситуацию, спасатели решили эвакуировать жильцов. Всего здание покинули 40 волгоградцев.
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