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17:05 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгограде из-за пожара в жилом доме эвакуировали 40 человек

Многоквартирный жилой дом загорелся сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в жилом дома на улице Алехина поступило около полудня. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в одной из квартир горят домашние вещи. Оценив ситуацию, спасатели решили эвакуировать жильцов. Всего здание покинули 40 волгоградцев.

В пресс-службе МЧС уточнили, что при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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