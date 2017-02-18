В Волгограде из-за пожара в жилом доме эвакуировали 40 человек

Сообщение о возгорании в жилом дома на улице Алехина поступило около полудня. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в одной из квартир горят домашние вещи. Оценив ситуацию, спасатели решили эвакуировать жильцов. Всего здание покинули 40 волгоградцев.

В пресс-службе МЧС уточнили, что при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.