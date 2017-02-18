Директора Комитета по делам строительства уличили в получении 400 тыс. рублей взятки
Местная жительница подкупила чиновника, чтобы ее внесли в список дольщиков.
Местная жительница подкупила чиновника, чтобы ее внесли в список дольщиков.
В Челябинской области директор муниципального унитарного предприятия «Комитет по делам строительства и архитектуры» Сосновского района подозревается получении 400 тыс. рублей за заведомо незаконные действия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщает
Преступление выявлено сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.
В отношении возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). В настоящее время решается вопрос об избрании меры подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.
В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.