В Казани задержали «фейковых» полицейских, отобравших у студентов из Палестины свыше 1200$

В Казани на улице Четаева задержали двоих молодых людей, которые представились сотрудниками полиции и отобрали у студентов из Палестины свыше 1200 долларов. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержанными оказались 26-летний Артур С., который находился в федеральном розыске по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а также 24-летний Руслан П.

— Все деньги были возвращены пострадавшим студентам в полном объеме, — прокомментировал источник.

Напомним, вечером 13 февраля в Казани на улице Волгоградская двое неизвестных, представившись полицейскими, отобрали у двух студентов из Палестины 1200 долларов и свыше 6 тысяч рублей. «Полицейские» заявили, что им надо проверить, не фальшивые ли у них деньги и забрали их. Далее они все вместе пошли на парковку «Парк Хауса», после чего подозреваемые скрылись.