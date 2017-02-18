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18:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Сумской области при пожаре погибли двое военных, один пострадал — МО

Пожар локализован, пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работает комиссия. По данному факту назначено служебное расследование.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В расположении 16-го отдельного мотопехотного батальона в Сумской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

В результате двое украинских военных погибли и один травмирован.

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«Двое военнослужащих погибли, еще один получил травмы в результате пожара, произошедшего в субботу, 18 февраля в 12:44 в расположении 16 отдельного мотопехотного батальона в Сумской области», — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар локализован, пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь.

С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к трагедии, сейчас на месте происшествия работает комиссия от государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и оперативного командования «Север» сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По данному факту назначено служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве на электроподстанции «Бортничи» (ул. Коллекторная, 1-А) произошли авария и пожар. Без электричества на несколько часов остались почти 3 тыс. потребителей в Бортничах и на Осокорках.

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