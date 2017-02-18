В Краснодаре произошел пожар в кафе на улице Красноармейской

18 февраля в Краснодаре произошел пожар в кафе «Danke Schoen» на улице Красноармейской, 58. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 17:51. На место прибыли четыре пожарных расчета и 15 человек личного состава.

Как выяснилось, пожар произошел в подвальном помещении. По предварительной информации, огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В 18:36 пожарные ликвидировали открытое горение. Жертв и пострадавших нет, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.