Погибший под колесами поезда «Мангистау-Атырау» признан виновным
После гибели человека под составом пассажирского поезда № 313 сообщением «Мангистау-Атырау» 9 февраля 2017 года на разъезде 6 участка
После гибели человека под составом пассажирского поезда № 313 сообщением «Мангистау-Атырау» 9 февраля 2017 года на разъезде 6 участка
Вахтовики, которые садятся на поезд на шестом разъезде, чтобы добраться домой, уверены, трагедия с
«Поезд на разъезде стоит всего пять минут. За это время 80−90 человек должны успеть добежать и сесть в поезд. При этом иногда нам приходится пролазить под вагонами других составов, чтобы не опоздать. Подобраться к нужному поезду очень сложно. В общей суматохе и спешке не заметить встречный движущийся состав очень легко», — рассказал один из вахтовых рабочих.
Мужчина сообщил, что жалобы в АО «Қазақстан Темiр Жолы» (КТЖ) писались неоднократно, но ситуация на протяжении нескольких лет не менялась.
После того, как на разъезде под колесами поезда погиб человек, в КТЖ было приятно решение разработать
«К строительным работам планируется приступить в 2018 году. Также рассматривается вопрос изменения графика движения поездов № 313, 314 для недопущения одновременного прибытия на разъезд № 6», — сообщили в
Члены рабочей комиссии, по заявлению
Сотрудникам разъезда поручено усилить работу по своевременному оповещению людей о прибывающих, отправляющихся, проходящих поездах и производстве маневровой работы на станции.
Напомним, трагедия на разъезде № 6 произошла 8 февраля текущего года около двух часов ночи. Мужчина 1985 года рождения в общей суматохе не заметил поезд, идущий по встречному пути. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд. Проходящим составом мужчине отрезало обе ноги. Он скончался до приезда скорой помощи от потери крови.