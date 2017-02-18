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19:42 (мск), источник: Newtimes.kz

Погибший под колесами поезда «Мангистау-Атырау» признан виновным

После гибели человека под составом пассажирского поезда № 313 сообщением «Мангистау-Атырау» 9 февраля 2017 года на разъезде 6 участка Сай-Утес — Бейнеу была создана рабочая комиссия. Она установила, что пострадавший погиб по собственной вине, так как находился в неустановленном месте железнодорожного пути. Об этом сообщили в пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки», передает Lada.kz.

Источник: Newtimes.kz

Вахтовики, которые садятся на поезд на шестом разъезде, чтобы добраться домой, уверены, трагедия с кем-то из людей рано или поздно случилась бы в любом случае.

«Поезд на разъезде стоит всего пять минут. За это время 80−90 человек должны успеть добежать и сесть в поезд. При этом иногда нам приходится пролазить под вагонами других составов, чтобы не опоздать. Подобраться к нужному поезду очень сложно. В общей суматохе и спешке не заметить встречный движущийся состав очень легко», — рассказал один из вахтовых рабочих.

Мужчина сообщил, что жалобы в АО «Қазақстан Темiр Жолы» (КТЖ) писались неоднократно, но ситуация на протяжении нескольких лет не менялась.

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После того, как на разъезде под колесами поезда погиб человек, в КТЖ было приятно решение разработать проектно-сметаю документацию на строительство ограждений от выхода в зону повышенной опасности общей протяженностью порядка 108 километров на всех станциях АО «НК «КТЖ».

«К строительным работам планируется приступить в 2018 году. Также рассматривается вопрос изменения графика движения поездов № 313, 314 для недопущения одновременного прибытия на разъезд № 6», — сообщили в пресс-службе .

Члены рабочей комиссии, по заявлению пресс-службы КТЖ, приняли решение о том, что для жителей близлежащих районов необходимо провести разъяснительные беседы о нахождении в зоне повышенной опасности и правилах перехода через железнодорожные пути, совместно с сотрудниками линейного отдела внутренних дел организовать рейды.

Сотрудникам разъезда поручено усилить работу по своевременному оповещению людей о прибывающих, отправляющихся, проходящих поездах и производстве маневровой работы на станции.

Напомним, трагедия на разъезде № 6 произошла 8 февраля текущего года около двух часов ночи. Мужчина 1985 года рождения в общей суматохе не заметил поезд, идущий по встречному пути. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд. Проходящим составом мужчине отрезало обе ноги. Он скончался до приезда скорой помощи от потери крови.

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