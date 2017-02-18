Погибший под колесами поезда «Мангистау-Атырау» признан виновным

Вахтовики, которые садятся на поезд на шестом разъезде, чтобы добраться домой, уверены, трагедия с кем-то из людей рано или поздно случилась бы в любом случае.

«Поезд на разъезде стоит всего пять минут. За это время 80−90 человек должны успеть добежать и сесть в поезд. При этом иногда нам приходится пролазить под вагонами других составов, чтобы не опоздать. Подобраться к нужному поезду очень сложно. В общей суматохе и спешке не заметить встречный движущийся состав очень легко», — рассказал один из вахтовых рабочих.

Мужчина сообщил, что жалобы в АО «Қазақстан Темiр Жолы» (КТЖ) писались неоднократно, но ситуация на протяжении нескольких лет не менялась.