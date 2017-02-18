ЧП на линии для БелАЭС: у китайцев украли детали к строящейся ЛЭП

«Заявление в милицию написал сотрудник компании по имени Джуаль Ли. Линию электропередач в Островецкий район китайцы ведут рядом со Щепанами. Это на границе с Ошмянским районом, поэтому не факт, что злоумышленник со Сморгонщины», — приводит издание слова начальника Сморгонского райотдела Следственного комитета Беларуси Андрея Резина.

Резин отметил, что строительная площадка не охраняется.

«Видимо, в Китае с таких площадок не воруют. К сожалению, у нас это не так», — добавил он.

Сморгонский РОСК возбудил уголовное дело по первой части статьи 205 УК Беларуси («кража»), санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь при финансовой и технической поддержке Китая реализует проект по строительству ЛЭП для выдачи электрической мощности с БелАЭС.