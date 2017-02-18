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21:29 (мск), источник: Sputnik.by

ЧП на линии для БелАЭС: у китайцев украли детали к строящейся ЛЭП

Заявление в милицию о краже металлических деталей написал сотрудник китайской компании, которая ведет строительство, возбуждено уголовное дело.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Неизвестный злоумышленник в деревне Щепаны Сморгонского района Гродненской области помешал китайской компании строить линию электропередач для Белорусской атомной электростанции, сообщил ресурс «Край».

Преступник похитил 14 металлических уголков стоимостью 1,2 тысячи рублей, пропажа была обнаружена 14 февраля.

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«Заявление в милицию написал сотрудник компании по имени Джуаль Ли. Линию электропередач в Островецкий район китайцы ведут рядом со Щепанами. Это на границе с Ошмянским районом, поэтому не факт, что злоумышленник со Сморгонщины», — приводит издание слова начальника Сморгонского райотдела Следственного комитета Беларуси Андрея Резина.

Резин отметил, что строительная площадка не охраняется.

«Видимо, в Китае с таких площадок не воруют. К сожалению, у нас это не так», — добавил он.

Сморгонский РОСК возбудил уголовное дело по первой части статьи 205 УК Беларуси («кража»), санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь при финансовой и технической поддержке Китая реализует проект по строительству ЛЭП для выдачи электрической мощности с БелАЭС.

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