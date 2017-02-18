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22:33 (мск), источник: 112.ua

В Кременчуге во дворе многоэтажки произошла массовая драка, один мужчина получил ножевое ранение

Виновнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Источник: 112.ua

В Кременчуге вчера вечером во дворе многоэтажки произошла драка, в результате которой один человек получил ножевое ранение. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

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О происшедшем правоохранители узнали от медиков: в местную больницу был госпитализирован 35-летний житель города с проникающим ранением грудной клетки и резаной раной плеча.

Полицейские позже установили, что возле подъезда многоэтажного дома по ул. Лейтенанта Днепрова произошел конфликт между двумя мужчинами, в дальнейшем переросший в драку и ранению В конфликте принимали участие четверо местных жителей, она дают показания. Виновник происшедшего задержан, им оказался 34-летний житель Кременчуга. Изъяты вещественные доказательства.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Накануне в Харькове спор из-за блокады Донбасса закончился стрельбой, есть пострадавшие.

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