Владелице скандальной турфирмы в Караганде сократили срок наказания

Как сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды, дочери прокурора, осужденной за обман туристов и срыв вылетов в Турцию, изменен срок наказания по приговору на основании закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК». В суд поступил материал от службы пробации департамента уголовно-исполнительной системы и ходатайство от Жанар Абеуп, которые ставили вопрос о сокращении наказания в связи с принятой амнистией.

«На сегодняшний день неотбытый срок Жанар Абеуп составляет 3 года 3 месяца и 22 дня. На основании закона “Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК” этот срок сокращен наполовину. Таким образом, отбытию подлежат 1 год 7 месяцев и 26 дней», — сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды.