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22:06 (мск), источник: Kazinform

Владелице скандальной турфирмы в Караганде сократили срок наказания

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Дочери отставного начальника управления прокуратуры Карагандинской области, владелице туристической фирмы «Фараон» Жанар Абеуп по амнистии сокращен срок наказания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды, дочери прокурора, осужденной за обман туристов и срыв вылетов в Турцию, изменен срок наказания по приговору на основании закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК». В суд поступил материал от службы пробации департамента уголовно-исполнительной системы и ходатайство от Жанар Абеуп, которые ставили вопрос о сокращении наказания в связи с принятой амнистией.

«На сегодняшний день неотбытый срок Жанар Абеуп составляет 3 года 3 месяца и 22 дня. На основании закона “Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК” этот срок сокращен наполовину. Таким образом, отбытию подлежат 1 год 7 месяцев и 26 дней», — сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды.

Напомним, обманувшая клиентов директор турфирмы «Фараон» 30 сентября 2016 года была осуждена на 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Клиенты, купившие путевки в турфирме «Фараон» на отдых в Турции, не смогли вылететь из аэропорта «Сарыарка». Жанар Абеуп взяла у них деньги, но вылет не организовала. Обманутые люди обратились в полицию. Многим потерпевшим Жанар Абеуп вернула деньги. Между тем, более 100 человек не получили компенсацию. Ущерб оценен почти в 400 тысяч долларов. Турфирма заявила о своем банкротстве девятого июля 2015 года. Под стражу дочь прокурора взяли в октябре 2015 года. Свою вину в невыполнении обязательств перед туристами она признала, но просила рассматривать все обстоятельства в рамках гражданско-правового поля, а не в уголовном производстве. Находясь в изоляторе, Жанар Абеуп родила дочь. Сейчас девочке один год. Ребенок находится в колонии с матерью. По информации Ассоциации туристических агентств, турфирма «Фараон» действовала на рынке в течение пяти лет и зарекомендовала себя в качестве дешевого оператора.

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