В ЗКО перевернулась фура с сухофруктами

«Фура слетела с трассы из-за нечищенной обочины. Я везу 20 тонн сухофруктов. Машина лежит под трассой уже третий день, но помощи ни от кого нет», — сообщил водитель.

Как рассказал водитель большегруза, он двигался из Узбекистана в Украину. Через Уральск проезжал транзитом.

Водитель был вынужден нанять людей, чтобы они помогли спасти груз. Теперь мужчины вытаскивают коробки с сушеными абрикосами и виноградом, а также мешки с сухофруктами и складируют их на обочине дороги.

Также водитель большегруза посетовал на то, что он никак не может связаться со страховой компанией «Стандарт иншуранс».

Другие подробности происшествия выясняются.