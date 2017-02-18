В ЗКО перевернулась фура с сухофруктами
На трассе
На трассе
Как рассказал водитель большегруза, он двигался из Узбекистана в Украину. Через Уральск проезжал транзитом.
«Фура слетела с трассы
Водитель был вынужден нанять людей, чтобы они помогли спасти груз. Теперь мужчины вытаскивают коробки с сушеными абрикосами и виноградом, а также мешки с сухофруктами и складируют их на обочине дороги.
Также водитель большегруза посетовал на то, что он никак не может связаться со страховой компанией «Стандарт иншуранс».
Другие подробности происшествия выясняются.