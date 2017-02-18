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22:25 (мск), источник: Newtimes.kz

В ЗКО перевернулась фура с сухофруктами

На трассе Уральск-Саратов в 10 километрах от города произошло ДТП, передает «Мой ГОРОД».

Источник: Newtimes.kz

Как рассказал водитель большегруза, он двигался из Узбекистана в Украину. Через Уральск проезжал транзитом.

«Фура слетела с трассы из-за нечищенной обочины. Я везу 20 тонн сухофруктов. Машина лежит под трассой уже третий день, но помощи ни от кого нет», — сообщил водитель.

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Водитель был вынужден нанять людей, чтобы они помогли спасти груз. Теперь мужчины вытаскивают коробки с сушеными абрикосами и виноградом, а также мешки с сухофруктами и складируют их на обочине дороги.

Также водитель большегруза посетовал на то, что он никак не может связаться со страховой компанией «Стандарт иншуранс».

Другие подробности происшествия выясняются.

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