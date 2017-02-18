В Киеве произошла стрельба в кафе, ранены два человека

В Деснянском районе Киева в результате стрельбы в кафе ранены два человека. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, информация об инциденте поступила сегодня вечером.

По данным полиции, на Лесном массиве в кафе произошла словесная перепалка между двумя группами посетителей, после чего одни из участников конфликта применили огнестрельное оружие, ранив двоих людей, которые были госпитализированы. Полицейские не смогли опросить пострадавших из-за их состояния, а стрелявшие разыскиваются.

В полиции отметили, что решается вопрос о квалификации преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса. В то же время, как сообщили свидетели инцидента, стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле с донецкими номерами.