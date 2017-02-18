На Закарпатье в результате ДТП пострадали четыре человека

В результате ДТП в Закарпатской области, происшедшего в пятницу, пострадали 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как уточняется, накануне правоохранителям поступило сообщение из приемного отделения Тячевской районной больницы о том, что в их медучреждение доставлены четверо граждан после ДТП: водитель и трое его пассажиров.

«Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что в селе Русское Поле Тячевского района водитель Ford Focus не справился с управлением и въехал в дерево. За рулем находился 20-летний местный житель, в автомобиле — еще четверо пассажиров, мужчины в возрасте от 18 до 20 лет. Двух из них госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы», — сказано в сообщении.

У всех участников ДТП взята кровь на содержание алкоголя. Автомобиль помещен на спецплощадку местного отдела полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.