В подмосковном Наро-Фоминске загорелся 14-этажный жилой дом

Информация о возгорании кровли жилого дома, расположенного по адресу улица Маршала Жукова, 13, поступила в 22:05 мск. К прибытию пожарных площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, к 23:20 мск площадь пожара увеличилась вдвое.

В ликвидации пожара задействованы шесть единиц техники и 22 человека. На помощь им отправлены дополнительные силы пожарных и спасателей, в том числе из Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Жильцы дома эвакуируются.

Вечером 15 февраля крупный пожар произошел в многоэтажке в Краснодаре. Общая площадь возгорания, по данным МЧС, составила 1,5 тысячи квадратных метров. В огне погиб один человек, сотни жильцов были эвакуированы.