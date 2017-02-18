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18 февраля, источник: Lenta.Ru

В подмосковном Наро-Фоминске загорелся 14-этажный жилой дом

Крыша 14-этажного жилого дома загорелась в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает в субботу, 18 февраля, пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о возгорании кровли жилого дома, расположенного по адресу улица Маршала Жукова, 13, поступила в 22:05 мск. К прибытию пожарных площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, к 23:20 мск площадь пожара увеличилась вдвое.

В ликвидации пожара задействованы шесть единиц техники и 22 человека. На помощь им отправлены дополнительные силы пожарных и спасателей, в том числе из Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Жильцы дома эвакуируются.

Вечером 15 февраля крупный пожар произошел в многоэтажке в Краснодаре. Общая площадь возгорания, по данным МЧС, составила 1,5 тысячи квадратных метров. В огне погиб один человек, сотни жильцов были эвакуированы.

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