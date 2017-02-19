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11:00 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе из многоквартирного дома эвакуировали жильцов

В Уфе из многоквартирного 17-этажного дома эвакуировали жильцов. Это произошло 18 февраля около десяти часов вечера в связи с задымлением первого подъезда дома по адресу: ул. Бакалинская, 68/6.

Источник: ГТРК Башкортостан

На место ЧП прибыли три пожарных расчета, подъехала машина скорой помощи. По предварительной информации, источник задымления находится на 9−10 этаже.

Возможно, причиной послужило замыкание в одном из электрощитов, говорят эвакуированные жильцы. «Из-за того, что в подъезде и квартирах было очень много дыма, нас начали выводить на улицу. Открытого огня мы не наблюдали, но видим, что пожарные тянут рукав. Никаких подробностей сообщить не можем, так как сами находимся в неведении», — признался один из очевидцев.

Так как дом обесточен, многие семьи с детьми проведут эту ночь у родственников. «У нас грудной ребёнок и школьник, света нет и когда будет неизвестно. В настоящее время дом обесточен, соответственно электрические плиты не работают, а мне детское питание надо разводить, поэтому поедем к маме. Надеюсь завтра эту проблему решат», — сказала одна из женщин. По данному факту будет проведена проверка для выяснения полной картины случившегося.

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