Полицейский пострадал при задержании пьяного стрелка на юго-востоке Москвы

Информация о стрельбе на 1-м Курьяновском проезде поступила в полицию в субботу, 18 февраля, около 20:40 мск. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД обнаружили пьяного мужчину, стрелявшего из ружья. «В результате его действий никто из граждан не пострадал, однако при задержании один из полицейских получил телесные повреждения», — добавили в пресс-службе.

29 января столичная полиция задержала 15 человек по делу о стрельбе в гаражно-строительном комплексе «Бибирево». В результате инцидента один человек получил огнестрельное ранение. Пострадавшего доставили в больницу.