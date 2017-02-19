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02:26 (мск), источник: Мослента

Полицейский пострадал при задержании пьяного стрелка на юго-востоке Москвы

Полицейский получил травму при задержании нетрезвого мужчины, который открыл стрельбу из охотничьего ружья на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Информация о стрельбе на 1-м Курьяновском проезде поступила в полицию в субботу, 18 февраля, около 20:40 мск. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД обнаружили пьяного мужчину, стрелявшего из ружья. «В результате его действий никто из граждан не пострадал, однако при задержании один из полицейских получил телесные повреждения», — добавили в пресс-службе.

29 января столичная полиция задержала 15 человек по делу о стрельбе в гаражно-строительном комплексе «Бибирево». В результате инцидента один человек получил огнестрельное ранение. Пострадавшего доставили в больницу.

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