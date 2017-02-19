Полицейский пострадал при задержании пьяного стрелка на юго-востоке Москвы
Полицейский получил травму при задержании нетрезвого мужчины, который открыл стрельбу из охотничьего ружья на
Полицейский получил травму при задержании нетрезвого мужчины, который открыл стрельбу из охотничьего ружья на
Информация о стрельбе на 1-м Курьяновском проезде поступила в полицию в субботу, 18 февраля, около 20:40 мск. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД обнаружили пьяного мужчину, стрелявшего из ружья. «В результате его действий никто из граждан не пострадал, однако при задержании один из полицейских получил телесные повреждения», — добавили в
29 января столичная полиция задержала 15 человек по делу о стрельбе в