Два человека попали в больницу после ДТП с такси в Иркутске

Автомобиль с наклейками службы заказа такси «Максим» и Lexus столкнулись на перекрестке улиц Красноярская и Лызина в Иркутске, сегодня ночью 19 февраля. Очевидцы пишут в группе «ВКонтакте» ДТП38RUS, что таксист не уступил дорогу, в результате чего произошло лобовое столкновение автомобилей. Пассажир такси пробил головой лобовое стекло. Двое пострадавших доставлены в больницу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.