В Омске два часа полыхала дача

Вчера днем в одном из садоводств Омска произошел пожар. Загорелся дачный домик, расположенный в Советском округе.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть ГУ МЧС по Омской области в 17:23. 13 пожарных и 3 единицы техники прибыли на место происшествия за несколько минут. Остановить распространения огня спасателям удалось уже в 17:35. Однако на то, чтобы полностью потушить пожар, потребовалось целых 2 часа. Как сообщили в пресс-службе региональном МЧС, пожар был ликвидирован в 19:37. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

Как отмечают в спасательном ведомстве, пожары в домах частных секторов и дачах — не редкость. Как правило, причинной возгорания чаще всего становятся неправильное обращение с огнем и использование печей и бань, не выдерживающих нагрузку эксплуатации в зимнее время.