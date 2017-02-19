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11:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция Казани разыскивает свидетелей и очевидцев происшествия

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В отдел полиции «Танкодром» поступило сообщение о том, что в отделение нейрохирургии одного из медучреждений города поступил мужчина в бессознательном состоянии, с травмами головы, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Источник: ИА Татар-информ

Сообщение поступило 8 февраля в 21.45. Во время проверки полицейские выяснили, что врачи скорой помощи обнаружили пострадавшего у дома № 12 на улице Латышских стрелков. При осмотре места полицейские не обнаружили каких-либо признаков совершения преступления.

По словам очевидца произошедшего, лежащего на снегу мужчину он увидел, проезжая мимо на машине. Он рассказал, что рядом было много прохожих, на глазах у которых мужчина упал.

Сотрудники отдела полиции «Танкодром» просят свидетелей и очевидцев произошедшего обратиться в отдел полиции «Танкодром» по телефону дежурной части (8−843) 221−47−02, а также по номерам «02» или «052» (анонимно).

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