В Перми уволенный сотрудник не сдал ключи и обокрал кофе-автоматы
Вычислить его помогла запись с камер наблюдения.
Вычислить его помогла запись с камер наблюдения.
Пермяк совершил кражу из торговых автоматов на вокзале. Как рассказали в
Оперативники просмотрели видео с камер наблюдения, опросили свидетелей. В итоге удалось вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний пермяк. Мужчина пояснил полицейским, что работал в этой фирме до декабря прошлого года. При увольнении он не сдал ключи. Сейчас он безработный.
В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело.