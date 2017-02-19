В Перми уволенный сотрудник не сдал ключи и обокрал кофе-автоматы

Пермяк совершил кражу из торговых автоматов на вокзале. Как рассказали в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте, 16 февраля около девяти часов вечера к ним обратился руководитель фирмы, занимающейся установкой и обслуживанием торговых экспресс-автоматов. Мужчина сообщил, что из автоматов в здании железнодорожного вокзала станции Левшино пропали 5800 рублей.

Оперативники просмотрели видео с камер наблюдения, опросили свидетелей. В итоге удалось вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний пермяк. Мужчина пояснил полицейским, что работал в этой фирме до декабря прошлого года. При увольнении он не сдал ключи. Сейчас он безработный.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело.