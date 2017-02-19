В Астане убит преподаватель философии
Подозреваемый в убийстве уже дал признательные показания, сообщает Tengrinews.kz.
Подозреваемый в убийстве уже дал признательные показания, сообщает Tengrinews.kz.
Информацию о смерти 47-летнего преподавателя философии Руслана Омаргазина опубликована на его странице в Facebook 10 февраля. 12-го числа его похоронили. В полиции Астаны сообщили, что уже задержан подозреваемый в убийстве преподавателя — уроженец Карагандинской области 1985 года рождения. Он дал признательные показания.
На сайте Казахского агротехнического университета размещена биография преподавателя философии и религиоведения. Руслан Бисембиевич Омаргазин в 1993 году окончил исторический факультет Уральского педагогического университета имени Пушкина. Кандидат философских наук Омаргазин написал более тридцати научных и