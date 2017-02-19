В Астане убит преподаватель философии

Информацию о смерти 47-летнего преподавателя философии Руслана Омаргазина опубликована на его странице в Facebook 10 февраля. 12-го числа его похоронили. В полиции Астаны сообщили, что уже задержан подозреваемый в убийстве преподавателя — уроженец Карагандинской области 1985 года рождения. Он дал признательные показания.



На сайте Казахского агротехнического университета размещена биография преподавателя философии и религиоведения. Руслан Бисембиевич Омаргазин в 1993 году окончил исторический факультет Уральского педагогического университета имени Пушкина. Кандидат философских наук Омаргазин написал более тридцати научных и учебно-методических публикаций, в том числе два учебника и одну монографию. В числе его работ несколько статей о религиозно-политическом экстремизме в Казахстане и о вовлечении молодежи в подобные организации. В Казахском агротехническом университете Руслан Омаргазин проработал 6 лет. Он увлекался философией мистицизма, философией религии, оккультными науками.