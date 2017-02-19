Два десятка краснокнижных сайгаков убито в Иргиз-Торгайском резервате

В ходе проверки у них изъяли 38 спиленных рогов, два ружья, а также патроны и ножовки. Ущерб составил почти 80 млн тенге. За данные правонарушения браконьерам грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Два факта браконьерства были пресечены в Актюбинской области. На охраняемой природной территории в Иргизском районе природоохранной полицией были задержаны четыре мужчины на снегоходах, занимавшиеся отстрелом краснокнижных животных, пишет «Хабар 24».

Кроме того, на территории области были зарегистрированы и другие факты незаконного отстрела животных. Так, ранее на территории Иргиз-Торгайского резервата за отстрел кабанов были задержаны ещё четверо охотников.

«Охота на дикого зверя запрещена до сентября. При досмотре автомашины обнаружено две единицы охотничьего ружья, 68 патронов и одна ножовка. По данному факту Иргизским РОВД возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесённый животному миру, составил 1 134 500 тенге», — сообщил телеканалу инспектор областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Ринат Кенжебаев.