Два десятка краснокнижных сайгаков убито в Иргиз-Торгайском резервате
Браконьеры задержаны, при проверке у них обнаружили 38 спиленных сайгачих рогов. Ущерб от их действий оценивается почти в 80 млн тенге.
Браконьеры задержаны, при проверке у них обнаружили 38 спиленных сайгачих рогов. Ущерб от их действий оценивается почти в 80 млн тенге.
Два факта браконьерства были пресечены в Актюбинской области. На охраняемой природной территории в Иргизском районе природоохранной полицией были задержаны четыре мужчины на снегоходах, занимавшиеся отстрелом краснокнижных животных, пишет «Хабар 24».
В ходе проверки у них изъяли 38 спиленных рогов, два ружья, а также патроны и ножовки. Ущерб составил почти 80 млн тенге. За данные правонарушения браконьерам грозит срок до 5 лет лишения свободы.
Кроме того, на территории области были зарегистрированы и другие факты незаконного отстрела животных. Так, ранее на территории
«Охота на дикого зверя запрещена до сентября. При досмотре автомашины обнаружено две единицы охотничьего ружья, 68 патронов и одна ножовка. По данному факту Иргизским РОВД возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесённый животному миру, составил 1 134 500 тенге», — сообщил телеканалу инспектор областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Ринат Кенжебаев.
В 2016 году количество случаев браконьерской охоты на сайгаков в