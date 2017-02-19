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08:25 (мск), источник: Informburo.kz

Два десятка краснокнижных сайгаков убито в Иргиз-Торгайском резервате

Браконьеры задержаны, при проверке у них обнаружили 38 спиленных сайгачих рогов. Ущерб от их действий оценивается почти в 80 млн тенге.

Источник: Informburo.kz

Два факта браконьерства были пресечены в Актюбинской области. На охраняемой природной территории в Иргизском районе природоохранной полицией были задержаны четыре мужчины на снегоходах, занимавшиеся отстрелом краснокнижных животных, пишет «Хабар 24».

В ходе проверки у них изъяли 38 спиленных рогов, два ружья, а также патроны и ножовки. Ущерб составил почти 80 млн тенге. За данные правонарушения браконьерам грозит срок до 5 лет лишения свободы.

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Кроме того, на территории области были зарегистрированы и другие факты незаконного отстрела животных. Так, ранее на территории Иргиз-Торгайского резервата за отстрел кабанов были задержаны ещё четверо охотников.

«Охота на дикого зверя запрещена до сентября. При досмотре автомашины обнаружено две единицы охотничьего ружья, 68 патронов и одна ножовка. По данному факту Иргизским РОВД возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесённый животному миру, составил 1 134 500 тенге», — сообщил телеканалу инспектор областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Ринат Кенжебаев.

В 2016 году количество случаев браконьерской охоты на сайгаков в Западно-Казахстанской области увеличилось в пять раз. Основной проблемой охраны сайги тогда назвалась несогласованность подразделений и ведомств, призванных бороться за сохранность степной антилопы. В январе 2017 года в Жамбылской области браконьеры сбежали от полицейских, бросив автомобиль и 10 туш сайги.

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