Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса: готовится штурм – СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
«Трагедия МиГ 1.44»: СМИ о провале первого российского стелса
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
10«День без иммигрантов»
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Самый грязный город в мире
11:20 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске столкнулись ВАЗ и микроавтобус

Пользователи соцсети предполагают, что виновата «круговая» тонировка ВАЗа.

В популярном омском паблике опубликовали фотографии аварии на ул. Новокирпичной, произошедшей поздним вечером 18 февраля.

По мнению пользователей соцсетей, виноват водитель ВАЗа, чья машина слишком сильно затонирована; затруднённый обзор в сумерках и мог спровоцировать ДТП. Между тем в комментариях омичи называют это место «проклятым»: уж слишком часто здесь происходят аварии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Алиментщик простился с шахматами в 7 млн рублей
США ведут три расследования по поводу кибератак
Гройсман заявил об информационной атаке РФ из-за успехов Украины
США могут упростить передачу ракет средней дальности союзникам
Лавров назвал условие отмены виз для граждан Грузии
Минобороны РФ проводит в Арктике испытания новой военной техники
В Ираке началось освобождение Западного Мосула от террористов ИГ
Поединок Федора Емельяненко с американцем отменен
Спорт
Богатыри земли русской: как 4 человека осчастливили всю страну Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира. Антон Шипулин легко убежал от Фуркада и нахально взял флаг у него перед носом
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Младенца забрали из семьи из-за нестандартных взглядов отца Органы опеки решили, что пребывание с родителями может быть для малыша опасным, так как его папа не является сторонником грудного вскармливания.  
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь