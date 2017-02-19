В Омске столкнулись ВАЗ и микроавтобус

В популярном омском паблике опубликовали фотографии аварии на ул. Новокирпичной, произошедшей поздним вечером 18 февраля.

По мнению пользователей соцсетей, виноват водитель ВАЗа, чья машина слишком сильно затонирована; затруднённый обзор в сумерках и мог спровоцировать ДТП. Между тем в комментариях омичи называют это место «проклятым»: уж слишком часто здесь происходят аварии.