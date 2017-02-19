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10:56 (мск), источник: Om1.ru

В Омске во время пожара погибла 16-летняя девушка

Тело юной омички нашли спасатели во время тушения дома. Начата проверка по факту ее смерти.

Сегодня рано утром, около 6 часов, загорелся дом в частном секторе Центрального округа. Жители Веселого переулка увидели, что горит дом их соседей. Через несколько минут к месту происшествия выехали 7 единиц пожарной техники. К прибытию пожарных дом горел открытым пламенем.

Как стало известно, спасатели во время пожара обнаружили в одной из комнат дом тело. 16-летняя девочка уже была мертвой.

Несмотря на то, что с огнем борется 34 спасателя, пожар до сих пор полностью не потушен. Следователи Следственного комитета по Омской области организовали проверку по факту смерти юной омички. Все обстоятельства гибели девушки будут выясняться.

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