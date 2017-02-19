В Омске во время пожара погибла 16-летняя девушка
Тело юной омички нашли спасатели во время тушения дома. Начата проверка по факту ее смерти.
Тело юной омички нашли спасатели во время тушения дома. Начата проверка по факту ее смерти.
Сегодня рано утром, около 6 часов, загорелся дом в частном секторе Центрального округа. Жители Веселого переулка увидели, что горит дом их соседей. Через несколько минут к месту происшествия выехали 7 единиц пожарной техники. К прибытию пожарных дом горел открытым пламенем.
Как стало известно, спасатели во время пожара обнаружили в одной из комнат дом тело. 16-летняя девочка уже была мертвой.
Несмотря на то, что с огнем борется 34 спасателя, пожар до сих пор полностью не потушен. Следователи Следственного комитета по Омской области организовали проверку по факту смерти юной омички. Все обстоятельства гибели девушки будут выясняться.