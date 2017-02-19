Пять человек пострадали в ДТП в Советском районе

ДТП на улице Балтийской произошло вчера, 18 февраля, в 21.10 по местному времени в Новосибирске, сообщает мобильное приложение «Автоспас».

Toyota Ist двигалась со стороны Бердского шоссе в направлении улицы Вахтангова, во встречном направлении ехал Subaru Forester. По неустановленной причине автолюбительница, управлявшая «Тойотой», потеряла управление, и авто вынесло на встречку. Произошло двойное столкновение: передней и задней частями.

— Пострадали пять человек: оба водителя и два пассажира «Субару» и пассажирка «Тойоты». Известно, что водитель малолитражки сломала ребра и ключицу, а пассажирка жалуется на боль в груди, — сообщает «Автоспас».

— В результате удара Ист лишился передней части, а Субару отлетел в снег на обочине, — уточняют в АСТ-54.

Известно, что подушка безопасности сработала только у «Тойоты». В социальных сетях водители предупреждают друг друга, что на этом участке дороги есть колея.