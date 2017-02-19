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10:55 (мск), источник: VN.RU

Пять человек пострадали в ДТП в Советском районе

Вчера вечером в Советском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. «Тойота» и «Субару» двигались навстречу друг другу, когда «Тойоту» вынесло на встречную полосу. Автомобили столкнулись дважды: сначала передней, а затем и задней частями.

ДТП на улице Балтийской произошло вчера, 18 февраля, в 21.10 по местному времени в Новосибирске, сообщает мобильное приложение «Автоспас».

Toyota Ist двигалась со стороны Бердского шоссе в направлении улицы Вахтангова, во встречном направлении ехал Subaru Forester. По неустановленной причине автолюбительница, управлявшая «Тойотой», потеряла управление, и авто вынесло на встречку. Произошло двойное столкновение: передней и задней частями.

— Пострадали пять человек: оба водителя и два пассажира «Субару» и пассажирка «Тойоты». Известно, что водитель малолитражки сломала ребра и ключицу, а пассажирка жалуется на боль в груди, — сообщает «Автоспас».

— В результате удара Ист лишился передней части, а Субару отлетел в снег на обочине, — уточняют в АСТ-54.

Известно, что подушка безопасности сработала только у «Тойоты». В социальных сетях водители предупреждают друг друга, что на этом участке дороги есть колея.

«На Северном проезде (в Советском районе — прим. Ред.) действительно приличная колея, и она уже попадала в обсуждения несколько лет назад, там безбожно бились почти каждый день», — пишет Лара Бархатова (АСТ-54).

«Вчера (в пятницу, 17 февраля — прим. Ред.) на Северном проезде тоже была авария, там колея, которую хорошо видно на видео в месте аварии», — подтверждает Екатерина Антюфеева (АСТ-54).

Напомним, другая крупная авария, в результате которой столкнулись три автомобиля, произошла на Димитровском мосту в Новосибирске 5 февраля. Пострадали четыре человека, среди них — 14-летний подросток, который получил серьезную травму головы.

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