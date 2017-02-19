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11:53 (мск), источник: Sputnik.by

Пенсионерка погибла под обрушившейся кровлей дома в Дубровенском районе

Огнем в частном доме уничтожено имущество, стены, а также потолочные перекрытия и кровля.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 фев — Spitnik. Устанавливается причина пожара, который унес жизнь 60-летней женщины, сообщили Sputnik в воскресенье в Витебском областном УМЧС.

Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Боброво (Дубровенский район) поступило спасателям накануне вечером. Выехавшие на место происшествия пожарные бригады обнаружили охваченный огнем дом, принадлежавший женщине 1957 года рождения.

Ликвидировав пожар, сотрудники МЧС обнаружили тело хозяйки дома под обрушившимися конструкциями кровли и потолочного перекрытия.

В результате пожара огнем в доме уничтожены перекрытия, стены, а также имущество.

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