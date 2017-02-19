В Уфе расследуют поджог маршруток
Сообщество водителей коммерческих пассажирских автобусов который день активно обсуждает ЧП, случившееся на днях.
Сообщество водителей коммерческих пассажирских автобусов который день активно обсуждает ЧП, случившееся на днях.
Прошлой ночью неизвестные подожгли маршрутные микроавтобусы, припаркованные на улице Ленина в Советском районе Уфы.
Как сообщили в
Осмотрев место происшествия, стражи порядка пришли к выводу, что причиной возгорания мог стать поджог, как способ выяснения отношений между конкурентами. Ведется проверка.
Тем временем полиция обратилась к населению с просьбой помочь в выявлении нелегальных перевозчиков и прочих правонарушителей среди водителей маршрутных такси. Если вам стало известно, что на линии работают водители, имеющие признаки алкогольного опьянения, автобусы с технической неисправностью, факты обслуживания пассажиров без разрешительных документов или об иных фактах нарушения законодательства о пассажирских перевозках, полиция ждет вашего звонка по телефону доверия МВД по РБ: (347) 279−32−92 (круглосуточно) или на сайте в раздел «Обращения граждан». В сообщении необходимо указать госномер и возможное местонахождение транспортного средства, а также номер маршрута.