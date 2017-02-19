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10:50 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе расследуют поджог маршруток

Сообщество водителей коммерческих пассажирских автобусов который день активно обсуждает ЧП, случившееся на днях.

Прошлой ночью неизвестные подожгли маршрутные микроавтобусы, припаркованные на улице Ленина в Советском районе Уфы.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сейчас в обстоятельства случившегося ЧП разбирается полиция. Со слов местного жителя известно, что глубокой ночью неизвестные подожгли припаркованные маршрутные микроавтобусы. К счастью, их успели вовремя потушить, так что транспорт не сильно пострадал. Больше всего оказались повреждены микроавтобусы «Мерседес Спринтер» и стоявший неподалеку «Пежо Боксер».

Осмотрев место происшествия, стражи порядка пришли к выводу, что причиной возгорания мог стать поджог, как способ выяснения отношений между конкурентами. Ведется проверка.

Тем временем полиция обратилась к населению с просьбой помочь в выявлении нелегальных перевозчиков и прочих правонарушителей среди водителей маршрутных такси. Если вам стало известно, что на линии работают водители, имеющие признаки алкогольного опьянения, автобусы с технической неисправностью, факты обслуживания пассажиров без разрешительных документов или об иных фактах нарушения законодательства о пассажирских перевозках, полиция ждет вашего звонка по телефону доверия МВД по РБ: (347) 279−32−92 (круглосуточно) или на сайте в раздел «Обращения граждан». В сообщении необходимо указать госномер и возможное местонахождение транспортного средства, а также номер маршрута.

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