В Киеве произошло масштабное ДТП с участием грузовика со снегом
В Киеве на Воздухофлотском проспекте ночью произошло масштабное ДТП.
В Киеве на Воздухофлотском проспекте ночью произошло масштабное ДТП.
В Киеве произошла масштабная авария с участием легковых автомобилей Daewoo Lanos, Renault и грузовика со снегом.
Машина Lanos на высокой скорости врезалась в другой автомобиль, который двигался в попутном направлении. В результате автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком коммунальных служб, перевозившим 20 тонн снега, передает «Эспрессо».
У Daewoo Lanos отлетело колесо, но проехав 200 метров автомобиль остановился на встречной полосе. Троих мужчин, которые были в автомобиле, задержала полиция.
Водителя Lanosа госпитализировали, поскольку он получил
На месте аварии работали пять патрульных автомобилей, а также две машины спасателей.