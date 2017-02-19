В Киеве произошло масштабное ДТП с участием грузовика со снегом

Машина Lanos на высокой скорости врезалась в другой автомобиль, который двигался в попутном направлении. В результате автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком коммунальных служб, перевозившим 20 тонн снега, передает «Эспрессо».

В Киеве произошла масштабная авария с участием легковых автомобилей Daewoo Lanos, Renault и грузовика со снегом.

На Закарпатье в результате ДТП пострадали четыре человека

Из-за удара, который произошел от столкновения с грузовиком, Renault превратился в «груду металлолома». Водитель остался жив, но находится в шоковом состоянии. Его госпитализировали для дальнейшего обследования.

У Daewoo Lanos отлетело колесо, но проехав 200 метров автомобиль остановился на встречной полосе. Троих мужчин, которые были в автомобиле, задержала полиция.

Водителя Lanosа госпитализировали, поскольку он получил черепно-мозговую травму от столкновения с лобовым стеклом.

На месте аварии работали пять патрульных автомобилей, а также две машины спасателей.