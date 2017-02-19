Двое детей погибли под снежной лавиной на юге Киргизии
Пять человек удалось спасти.
Пять человек удалось спасти.
БИШКЕК, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Снежная лавина в
По данным ведомства, трагедия произошла в поселке
В общей сложности под лавиной оказались семь человек. Прибывшим на место спасателям и местным жителям удалось в короткий промежуток времени извлечь из-под снега пятерых из них, все они живы
Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.
«К сожалению, двух оказавшихся под лавиной детей спасти не удалось», — отметили в МЧС.
В спасательной операции были задействованы около трех десятков сотрудников министерства.