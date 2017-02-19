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11:07 (мск), источник: ТАСС

Двое детей погибли под снежной лавиной на юге Киргизии

Пять человек удалось спасти.

БИШКЕК, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Снежная лавина в Чон-Алайском районе южной Ошской области Киргизии накрыла несколько одноэтажных жилых домов, в результате чего погибли двое детей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в МЧС республики.

По данным ведомства, трагедия произошла в поселке Жаш-Тилек.

В общей сложности под лавиной оказались семь человек. Прибывшим на место спасателям и местным жителям удалось в короткий промежуток времени извлечь из-под снега пятерых из них, все они живы
МЧС Киргизии

Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

«К сожалению, двух оказавшихся под лавиной детей спасти не удалось», — отметили в МЧС.

В спасательной операции были задействованы около трех десятков сотрудников министерства.

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