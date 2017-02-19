Задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Тракторозаводском районе

Подозреваемый в нападениях с ножом на женщин в Тракторозаводском районе Челябинска задержан сотрудниками полиции и взят под стражу, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Под подозрение попал 51-летний мужчина, который ранее уже был несколько раз судим, в том числе за убийство. Сейчас челябинец находится в изоляторе временного содержания, Стражи порядка обратились в суд с ходатайством о содержании мужчины в СИЗО. Если вина в угрозе убийством подтвердится, ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, два вооружённых нападения зафиксировали на улицах Южноуральской и Комарова вечером 15 февраля. Неизвестный в подъездах угрожал жертвам ножом, но навредить не успел — в обоих случаях его спугнули жильцы домов.