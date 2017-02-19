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11:43 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В городе Обь мать-рецидивистка напала на сына

Происшествие произошло после распития алкоголя родственниками.

В субботу в городскую больницу Оби поступил 32-летний житель с глубокой раной в животе. В происшествии виновата злоупотребившая алкоголем мать потерпевшего.

«Мужчина говорил, что ночью распивал спиртное с матерью, затем произошел конфликт. В какой-то момент 56-летняя женщина ударила сына ножом,» — проинформировали об инциденте в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вскоре стало известно, что злоумышленница уже два раза отбывала уголовный срок за схожие случаи. Сейчас мать-рецидивистку задержали, возбуждено уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, аналогичный случай произошёл в пятницу. Когда в Каргатском районе отец, выпив, воткнул в живот сына нож.

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