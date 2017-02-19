В городе Обь мать-рецидивистка напала на сына
Происшествие произошло после распития алкоголя родственниками.
Происшествие произошло после распития алкоголя родственниками.
В субботу в городскую больницу Оби поступил 32-летний житель с глубокой раной в животе. В происшествии виновата злоупотребившая алкоголем мать потерпевшего.
«Мужчина говорил, что ночью распивал спиртное с матерью, затем произошел конфликт. В
Вскоре стало известно, что злоумышленница уже два раза отбывала уголовный срок за схожие случаи. Сейчас
Напомним, аналогичный случай произошёл в пятницу. Когда в Каргатском районе отец, выпив, воткнул в живот сына нож.