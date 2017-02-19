Столкновение маршрутного такси с легковым автомобилем в Советском районе Волгограда: подробности
Стала известна официальная версия произошедшей 18 февраля аварии с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Советском районе.
Стала известна официальная версия произошедшей 18 февраля аварии с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Советском районе.
Как сообщает ВДТВ
В результате ДТП водитель и 24-летняя пассажирка машины «Дэу», а также две пассажирки автобуса «Пежо» в возрасте 21 и 43 лет с травмами были госпитализированы.