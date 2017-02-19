Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Чуркин вступил в перепалку с американцами по поводу Крыма
«Вторая Чечня»: как живет поселок в РФ после жалобы Путину
Видео загадочного НЛО набирает популярность в Сети
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Летающий авианосец: в России создают «правнука Кузнецова» – СМИ
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
10Ежегодный Венецианский карнавал
10Авария на крупнейшей в США плотине
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
11:51 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Столкновение маршрутного такси с легковым автомобилем в Советском районе Волгограда: подробности

Стала известна официальная версия произошедшей 18 февраля аварии с участием маршрутного такси и легкового автомобиля в Советском районе.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, 18 февраля в 21:20 39-летний водитель автомашины «Дэу», на проспекте Университетском не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автобуса-маршрутки «Пежо» под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и 24-летняя пассажирка машины «Дэу», а также две пассажирки автобуса «Пежо» в возрасте 21 и 43 лет с травмами были госпитализированы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американский сенатор заявил о возможных новых санкциях против РФ
Гройсман заявил об информационной атаке РФ из-за успехов Украины
США перебросили в Южно-Китайское море авианосную ударную группу
Лавров назвал условие отмены виз для граждан Грузии
Минобороны РФ проводит в Арктике испытания новой военной техники
В Ираке началось освобождение Западного Мосула от террористов ИГ
Поединок Федора Емельяненко с американцем отменен
Спорт
Богатыри земли русской: как 4 человека осчастливили всю страну Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира. Антон Шипулин легко убежал от Фуркада и нахально взял флаг у него перед носом
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Младенца забрали из семьи из-за нестандартных взглядов отца Органы опеки решили, что пребывание с родителями может быть для малыша опасным, так как его папа не является сторонником грудного вскармливания.  
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь