Столкновение маршрутного такси с легковым автомобилем в Советском районе Волгограда: подробности

Как сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, 18 февраля в 21:20 39-летний водитель автомашины «Дэу», на проспекте Университетском не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автобуса-маршрутки «Пежо» под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и 24-летняя пассажирка машины «Дэу», а также две пассажирки автобуса «Пежо» в возрасте 21 и 43 лет с травмами были госпитализированы.