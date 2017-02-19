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11:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Донецке из-за обстрелов ограничена подача воды

Из-за обстрела снова остановлена Донецкая фильтровальная станция, прекращена подача воды на ряд населенных пунктов Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Из-за остановки Донецкой фильтровальной станции после обстрела подача воды в ряд районов Донецка сокращена почти на треть, сообщил и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин.

«Донецкгорводоканал» предупреждает о сокращении подачи воды в Петровский, Кировский, Куйбышевский и частично Ленинский и Киевский районы на 20−30%", — написал на своей странице в Facebook Кулемзин.

Ранее в компании «Вода Донбасса» сообщили, что из-за обстрела снова остановлена Донецкая фильтровальная станция, прекращена подача воды на ряд населенных пунктов Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.

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