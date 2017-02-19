За сутки в Башкирии зарегистрировано 15 ДТП, два из них — со смертельным исходом
УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За минувшие сутки на дорогах Башкортостана зарегистрировано 15
УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За минувшие сутки на дорогах Башкортостана зарегистрировано 15
Как сообщили в
Еще одно смертельное ДТП случилось на этой же трассе. Поздно ночью в Чишминском районе на 1434 км автодороги
За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более 4 тысяч нарушений правил дорожного движения. 127 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.