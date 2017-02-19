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11:21 (мск), источник: ИА Башинформ

За сутки в Башкирии зарегистрировано 15 ДТП, два из них — со смертельным исходом

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За минувшие сутки на дорогах Башкортостана зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли двое и 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, вечером в Иглинском районе на 1504 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 52-летний местный житель за рулем автомобиля «Ока», предположительно, при совершении обгона совершил столкновение со встречной «Mitsubishi Galant». В результате аварии водитель отечественного автомобиля с травмами госпитализирован, а его 26-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Водитель «Mitsubishi», 44-летний уфимец, обратился с травмами за медицинской помощью.

Еще одно смертельное ДТП случилось на этой же трассе. Поздно ночью в Чишминском районе на 1434 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 28-летний житель Татарстана, двигаясь на «Киа Рио», совершил наезд на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что пешеход был одет в темную одежду, без светоотражающих элементов.

За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более 4 тысяч нарушений правил дорожного движения. 127 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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