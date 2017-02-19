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11:47 (мск), источник: Prokazan.ru

Очевидцы: в центре Казани люди на иномарке «исполосовали» уборщика снега из-за парковки

В центре Казани на улице Татарстан 18 февраля мужчины из иномарки напали с ножом на водителя снегоуборочной машины из-за спора о парковке. Об этом ProKazan.ru сообщили очевидцы происшествия.

 — На улице Татарстан, 13 возле «Магнита» примерно в 9 часов спецтехника убирала снег. Грузовой «МАЗ» стоял на погрузке. По словам дворника, подъехал «Джип» с мужчинами, им не понравилось, что перед ними преграда. Люди, вроде бы с Кавказа, исполосовали спину водителя «МАЗа» ножом, — рассказал очевидец Наиль.

Как уточняет телеканал «Эфир», водитель снегоуборочной машины попросил владельца иномарки переставить машину, чтобы очистить прилегающую территорию от снега, после чего и произошло нападение.

 — Мужчина (пострадавший — прим. ред.) поднял куртку, и мы увидели огромное пятно. Приехала машина реанимации, пострадавшего увезли. Двоих нападавших задержали, — рассказала еще одна свидетельница происшествия.

Уже в больнице выяснилось, что раны у пострадавшего водителя не очень серьезные и его перевели в палату.

Ведется проверка, выясняются все обстоятельства.

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