Очевидцы: в центре Казани люди на иномарке «исполосовали» уборщика снега из-за парковки

— На улице Татарстан, 13 возле «Магнита» примерно в 9 часов спецтехника убирала снег. Грузовой «МАЗ» стоял на погрузке. По словам дворника, подъехал «Джип» с мужчинами, им не понравилось, что перед ними преграда. Люди, вроде бы с Кавказа, исполосовали спину водителя «МАЗа» ножом, — рассказал очевидец Наиль.

Как уточняет телеканал «Эфир», водитель снегоуборочной машины попросил владельца иномарки переставить машину, чтобы очистить прилегающую территорию от снега, после чего и произошло нападение.

— Мужчина (пострадавший — прим. ред.) поднял куртку, и мы увидели огромное пятно. Приехала машина реанимации, пострадавшего увезли. Двоих нападавших задержали, — рассказала еще одна свидетельница происшествия.

Уже в больнице выяснилось, что раны у пострадавшего водителя не очень серьезные и его перевели в палату.

Ведется проверка, выясняются все обстоятельства.