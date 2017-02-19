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11:30 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Пьяного депутата Николаевского облсовета Чмыря задержала патрульная полиция

В Николаеве патрульные полицейские задержали депутата Николаевского областного совета Сергея Чмыря, который ехал за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser в нетрезвом состоянии.

Источник: Nbnews.com.ua

Об этом в субботу, 18 февраля, сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

«Николаевские патрульные получили сообщение о том, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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На улице Херсонское шоссе один из экипажей патрульных остановил транспортное средство, которое подпадало под ориентировку. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки опьянения", — написано в сообщении полиции на Фейсбук.

Патрульные сообщают, что сначала водитель согласился пройти тест на состояние опьянения в медицинском учреждении, но вскоре отказался.

Патрульные в отношении депутата составили административные материалы управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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