Пьяного депутата Николаевского облсовета Чмыря задержала патрульная полиция

«Николаевские патрульные получили сообщение о том, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом в субботу, 18 февраля, сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

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На улице Херсонское шоссе один из экипажей патрульных остановил транспортное средство, которое подпадало под ориентировку. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки опьянения", — написано в сообщении полиции на Фейсбук.

Патрульные сообщают, что сначала водитель согласился пройти тест на состояние опьянения в медицинском учреждении, но вскоре отказался.

Патрульные в отношении депутата составили административные материалы управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.