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11:44 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Миасский пес запер своего хозяина на балконе

Курьез произошел в субботу.

В Миассе пес случайно закрыл своего хозяина на балконе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Житель квартиры на улице Орловской вышел на балкон, чтобы взять еду для своего питомица. Пес начал радостно подпрыгивать и лапой повис на ручке балконной двери, отчего дверь захлопнулась, и хозяин оказался заперт. На мужчине была только легкая домашняя одежда. К счастью для него, на улице в это время проходил прохожий, которого он попросил позвонить спасателям.

Сотрудники спасательного отряда поднялись к мужчине на балкон по приставной лестнице, открыли балконное окно при помощи специального инструмента и впустили замерзшего южноуральца в квартиру.

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