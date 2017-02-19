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12:04 (мск), источник: Publika.md

За ночь патрульные остановили около 20 пьяных водителей

20 водителей остановили пьяными за рулём минувшей ночью патрульные инспекторы в ходе операции «Белые ночи».

Источник: Publika.md

Некоторым выписали штрафы, другим грозит лишение прав.

Этот мужчина отказался пройти алкотест, поэтому его отвезли в наркологический диспансер. Результаты анализов показали, что допустимая норма алкоголя в его крови превышена в четыре раза.

Некоторые водители были явно недовольны тем, что их остановили.

На имя одного из водителей возбудили уголовное дело. Допустимая норма алкоголя в его крови была превышена в три раза.

А владельцы авто с затемнёнными стёклами получили штрафы.

Подобные рейды продолжатся и в дальнейшем.

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