За ночь патрульные остановили около 20 пьяных водителей
20 водителей остановили пьяными за рулём минувшей ночью патрульные инспекторы в ходе операции «Белые ночи».
20 водителей остановили пьяными за рулём минувшей ночью патрульные инспекторы в ходе операции «Белые ночи».
Некоторым выписали штрафы, другим грозит лишение прав.
Этот мужчина отказался пройти алкотест, поэтому его отвезли в наркологический диспансер. Результаты анализов показали, что допустимая норма алкоголя в его крови превышена в четыре раза.
Некоторые водители были явно недовольны тем, что их остановили.
На имя одного из водителей возбудили уголовное дело. Допустимая норма алкоголя в его крови была превышена в три раза.
А владельцы авто с затемнёнными стёклами получили штрафы.
Подобные рейды продолжатся и в дальнейшем.